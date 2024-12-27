В Рязани пожилой водитель устроил аварийную ситуацию на Касимовском шоссе
За рулем был пенсионер, который объяснил, что его машина якобы затормозила сама.
В Рязани пожилой водитель устроил аварийную ситуацию на Касимовском шоссе. Об этом сообщил очевидец в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Инцидент произошел 26 декабря при выезде с улицы Кальная.
«Автомобиль Haval беспричинно резко затормозил передо мной. Столкновения удалось избежать», — рассказал автор поста.
По его словам, за рулем был пенсионер, который объяснил, что машина якобы затормозила сама.