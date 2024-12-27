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В Рязани полностью подключили новогоднюю иллюминацию
В этом году в городе украсили уличные ели в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре, установили фотозону «Часы», оформили гирляндами пешеходный мост в Нижнем городском парке.

В Рязани полностью подключили новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пятницу, 26 декабря, в Рязани завершили работы по монтажу и подключению новогодней иллюминации. Вечером полностью включили праздничную подсветку улиц, парков, общественных пространств.

В этом году в городе украсили уличные ели в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре, установили фотозону «Часы», оформили гирляндами пешеходный мост в Нижнем городском парке.

На Лыбедском бульваре через дорожки перекинули светящиеся звезды. В Нижнем городском парке, который в этом году был полностью отремонтирован, установили новогоднюю елку и светящиеся часы. Скверы около городских рядов на площади Ленина украсили инсталляциями и звездами.