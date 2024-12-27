В Петербурге после септопластики скончался школьник

В Петербурге после септопластики скончался школьник. Об этом пишет Mash на Мойке.

Отмечается, что на врачей Детской больницы имени Раухфуса завели уголовное дело в связи со смертью 17-летнего подротска во время операции на носовой перегородке.

По информации канала, речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

По предварительному заключению, у школьника не выдержало сердце после введения дозы анестезии.

После наркоза показатели школьника резко ухудшились — у него полностью пропал пульс.

Пациента срочно перевели в отделение реанимации, но спасти его не удалось.