В Петербурге после септопластики скончался школьник
В Петербурге после септопластики скончался школьник. Об этом пишет Mash на Мойке.
Отмечается, что на врачей Детской больницы имени Раухфуса завели уголовное дело в связи со смертью 17-летнего подротска во время операции на носовой перегородке.
По информации канала, речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».
По предварительному заключению, у школьника не выдержало сердце после введения дозы анестезии.
После наркоза показатели школьника резко ухудшились — у него полностью пропал пульс.
Пациента срочно перевели в отделение реанимации, но спасти его не удалось.