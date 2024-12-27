В Москве водителя заглохшего «Лексуса» «снесла» легковушка

В Москве водителя заглохшего «Лексуса» «снесла» легковушка. Об этом пишут «Плохие новости».

Известно, что водитель иномарки Наиль Алиев написал в чат владельцев и сообщил о поломке. Он рассказал, что во время движения у него выскочила ошибка и руль стал «дубовым».

Когда машина окончательно заглохла, водитель встал на «аварийку» и пошел ставить канистру в качестве аварийного знака. В этот момент его сбил автомобиль «Вольво».

Мужчина погиб, его пассажир получил серьезные травмы.