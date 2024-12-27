В Минобороны раскрыли потери ВСУ под Курском

С начала вторжения потери ВСУ в Курской области превысили 44 тыс. человек.

В Минобороны раскрыли потери ВСУ под Курском. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 27 декабря.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 600 военнослужащих, уничтожены 4 танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

Отмечается, что с начала вторжения потери ВСУ в Курской области превысили 44 тыс. человек.