В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

Отмечается, что российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР.

ВСУ потеряли за неделю до 12910 боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР.

ВС России взяли в плен 51 украинского военного, уничтожили 17 танков противника, в том числе Abrams и Leopard. Поразили три полевых склада боеприпасов.

ПВО сбила 4 ракеты Storm Shadow и 496 БПЛА самолетного типа.