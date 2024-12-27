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В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению»
По словам депутатов, программа могла бы быть негосударственной. Они отметили, что мужчины часто откладывают поход к врачам, что сказывается на их здоровье.

В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутатов, программа могла бы быть негосударственной. Они отметили, что мужчины часто откладывают поход к врачам, что сказывается на их здоровье.

«Без мужчин демографическую ситуацию не выправить никак», — подчеркнул автор инициативы.