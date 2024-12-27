Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
-1°
Вск, 29
ЦБ USD 99.23 -0.38 27/12
ЦБ EUR 103.3 -0.64 27/12
Нал. USD 103.50 / 100.61 27/12 15:25
Нал. EUR 107.10 / 107.50 27/12 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
1 час назад
162
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
Вчера 14:19
1 649
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
7 694
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
13 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В АТОР рассказали об отмене туров после разлива мазута на побережье Черного моря
Новогодние поездки аннулировали 2,6% путешественников.

В Ассоциации туроператоров России рассказали об отмене туров после разлива мазута на побережье Черного моря. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на вице-президента ведомства по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

Новогодние поездки аннулировали 2,6% путешественников. Информацию об отмене 90% бронирований на Новый год он не подтвердил.

Выброс мазута произошел 15 декабря в результате аварии с двумя танкерами.