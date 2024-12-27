В АТОР рассказали об отмене туров после разлива мазута на побережье Черного моря

Новогодние поездки аннулировали 2,6% путешественников.

В Ассоциации туроператоров России рассказали об отмене туров после разлива мазута на побережье Черного моря. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на вице-президента ведомства по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

Новогодние поездки аннулировали 2,6% путешественников. Информацию об отмене 90% бронирований на Новый год он не подтвердил.

Выброс мазута произошел 15 декабря в результате аварии с двумя танкерами.