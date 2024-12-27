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Суд в Рязани вынес приговор бывшему сотруднику ГАИ
Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему инспектору Центра дорожного и технического надзора рязанской Госавтоинспекции Василию Короткову, обвиняемому по делу о взятках.

Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему инспектору Центра дорожного и технического надзора региональной Госавтоинспекции Василию Короткову, обвиняемому по делу о взятках. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает «Вид Сбоку».

Коротков признан виновным в девяти эпизодах получения взятки (ч. 2 ст. 290 и п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК).

По версии следствия, бывший сотрудник ГАИ за «вознаграждение» формально осматривал транспортные средства, перевозящие опасные грузы. За каждое продленное или новое свидетельство инспектор получал тысячу рублей, половину из которых передавал своему руководителю.

Коротков приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15 миллионов рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.

Как указано в публикации, центральная фигура в деле — бывший руководитель Центра дорожного и технического надзора Денис Сусляков. Общая сумма вмененных взяток составила около 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Коротков пошел на сделку со следствием и дал на Дениса Суслякова показания.