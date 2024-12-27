Синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники
Специалист отметил, что в течение январских каникул из-за обильного снега сугробы вырастут до 17-22 сантиметров, а на Рождество будут морозы.
Синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники. Заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
По его словам, через Центральную часть России промчится холодный атмосферный фронт, сопровождающийся обильными осадками, порывистым ветром и метелью.
Синоптик отметил, что в течение январских каникул из-за обильного снега сугробы вырастут до 17-22 сантиметров, а на Рождество будут морозы.