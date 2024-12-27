Мэрия Рязани через суд потребовала от санатория «Старица» снести гостевые домики

Предварительное судебное заседание назначили на 13 февраля.

Администрация Рязани подала иск к ООО «Санаторий „Старица“» и потребовала снести гостевые туристические домики — объекты самовольного строительства. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Согласно указанным кадастровым номерам зданий, они расположены на муниципальном земельном участке. Мэрия потребовала от санатория «Старица» снести объекты в трехмесячный срок с момента вступления в силу решения суда.

Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство мэрии о принятии обеспечительных мер и запретил осуществление регистрационных действий в отношении указанных объектов недвижимости.

Предварительное судебное заседание назначили на 13 февраля.