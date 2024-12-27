Рязанская Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах в регионе

Полицейские проверят соблюдение правил перевозки детей.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские проверят соблюдение правил перевозки детей.

Инспекторы напомнили, что перевозка несовершеннолетних в возрасте младше семи лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля с ремнями безопасности должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка.