Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за непогоды

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу, 27 декабря, в регионе облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед.

Ночью и утром туман и гололедица. Температура воздуха по области ночью −6…−1°С, днем −3…+2°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.