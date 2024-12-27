Рязанка с двумя детьми упала из-за нечищеных тротуаров
Инцидент произошел на улице Станкозаводской, рядом с домом № 16.
Рязанка с двумя детьми упала из-за нечищеных тротуаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел на улице Станкозаводской, рядом с домом № 16. Женщина в слезах рассказал о случившемся.
«Сильно упала, вся грязная, никто из людей даже не помог», — отметила рязанка.
По ее словам, в Приокском нет ни одной посыпанной песком дорожки.
«Я бы пригласила прогуляться по рязанским улицам администрацию города и губернатора», — заключила она.
Ранее возле рязанской поликлиники упала пожилая женщина.