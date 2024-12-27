Рязанцы рассказали о дороге, по которой зимой «невозможно проехать»

Следственный комитет начал проверку.

Рязанцы рассказали о дороге, по которой зимой «невозможно проехать». Об этом сообщает организация Народный фронт.

Проезжая часть ведет к деревням Александрово, Волшута и Заречье Михайловского района, где в общей сложности живет около 100 человек.

Старая дорога, продолженная еще в позапрошлом веке, пришла в негодность, а новая идет по полям и периодически перепахивается.

Осенью и зимой жителей деревень связывает с цивилизацией только железная дорога.

Дорога известна тем, что около нее стоит самый высокий в Рязанской области шестиметровый портрет поэта Сергея Есенина.

По данным организации, следственный комитет начал проверку.