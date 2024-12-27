Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры в районе деревни Трубниково

По словам жителя, устройства должны были починить к Новому году.

Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры в районе деревни Трубниково. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Минтранс обещал к Новому году светофоры починить (в районе н.п. Трубниково и Рязанского свинокомплекса), а они все моргают. Про пешеходные переходы и говорить нечего — знаки, видать, на зимнюю спячку ушли. Светофоров все нет, а потом авария», — написал автор.