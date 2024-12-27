Рязанцам рассказали о работе предновогодних ярмарок
Ярмарки выходного дня традиционно будут работать 28 декабря.
Рязанцам рассказали о работе предновогодних ярмарок. Информацию опубликовала пресс-служба горадминистрации.
Площадки будут работать 28 декабря по адресам:
- ул. Дзержинского, д. 21;
- ул. Крупской, д. 17;
- ул. Станкозаводская, д. 30;
- ул. Новоселов, д. 13;
- ул. Новоселов, д. 62.
По данным мэрии, дополнительно 29 декабря ярмарки выходного дня будут работать на площадках у ЦНТИ и ТЦ «КИТ».
Ярмарки по продаже подержанных вещей будут работать 27 и 29 декабря.
Фото: ТКР