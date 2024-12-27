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Рязанцам рассказали о работе предновогодних ярмарок
Ярмарки выходного дня традиционно будут работать 28 декабря.

Рязанцам рассказали о работе предновогодних ярмарок. Информацию опубликовала пресс-служба горадминистрации.

Площадки будут работать 28 декабря по адресам:

  • ул. Дзержинского, д. 21;
  • ул. Крупской, д. 17;
  • ул. Станкозаводская, д. 30;
  • ул. Новоселов, д. 13;
  • ул. Новоселов, д. 62.

По данным мэрии, дополнительно 29 декабря ярмарки выходного дня будут работать на площадках у ЦНТИ и ТЦ «КИТ».

Ярмарки по продаже подержанных вещей будут работать 27 и 29 декабря.

Фото: ТКР