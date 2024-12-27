Рязанца отправили в колонию за сбыт наркотиков
Установлено, что обвиняемый распространял запрещенные вещества через закладки на территории города для их дальнейшего сбыта потребителям.
Рязанца отправили в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что обвиняемый распространял запрещенные вещества через закладки на территории города для их дальнейшего сбыта потребителям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции его преступная деятельность была пресечена, запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.
Суд назанчил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.