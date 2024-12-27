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Россиян предупредили о популярных предпраздничных схемах мошенников
Часто аферисты используют ложные уведомления о выплатах под видом новогодних бонусов. Для их получения предлагается скачать специальное приложение, которое затем похищает данные.

Россиян предупредили о популярных предпраздничных схемах мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

По информации представителей кредитной организации, часто аферисты используют ложные уведомления о выплатах под видом новогодних бонусов. Для их получения предлагается скачать специальное приложение, которое затем похищает данные.

На втором месте — обман со скидками и распродажами. Для этого создаются поддельные сайты с «выгодными» предложениями от известных компаний.

Также распространены поздравительные ссылки в мессенджерах под видом открыток и видео. На самом деле они содержат шпионское ПО.

Замыкают топ обманов новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать «праздничные обои» или «новогодние чек-листы».