Российским школьникам снизят нагрузку в 2025 году

Дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Российским школьникам снизят нагрузку в 2025 году. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в России дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Это и сложные домашние задания, и большое число изучаемых предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя и различная деятельность после уроков.

«Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», — заключил он.