Российским школьникам снизят нагрузку в 2025 году
Дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день.
Российским школьникам снизят нагрузку в 2025 году. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, в России дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день.
Это и сложные домашние задания, и большое число изучаемых предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя и различная деятельность после уроков.
«Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», — заключил он.