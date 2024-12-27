Роскомнадзор предложил критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения
Блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.
Роскомнадзор предложил критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.
Информацию о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе ограничивать не будут.