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Роскомнадзор предложил критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения
Блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

Роскомнадзор предложил критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

Информацию о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе ограничивать не будут.