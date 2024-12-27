РГРТУ имени Уткина отпраздновал День рождения и выбрал лучшего студента

28 декабря Рязанскому радиотехническому университету исполнится 73 года. Накануне в РДМ вуз подвел итоги года, наградил сотрудников и выбрал лучшего студента. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Присутствующих поприветствовал и.о. ректора Сергей Банников. Он напомнил об успехах университета за этот год, научных достижениях, проведенных крупных фестивалях (самым посещаемым стал «Дотянуться до неба»), лидерстве в проекте «Университетские смены», как форме помощи фронту, спортивных победах.

В 2024 году в РГРТУ поступили 2070 первокурсников из 48 регионов России. Вуз провел десятки мероприятий на уровне университета, принял участие в 12 мероприятиях общероссийского значения.

«Достижения — это хорошо. Но еще больше предстоит сделать в будущем году. И у нас все получится», — отметил руководитель университета.

Депутат облдумы Сергей Пупков наградил сотрудников вуза, среди которых — профессор Владимир Витязев и доцент Сергей Лукша.

Лучших студентов в этом году решили выбирать в нескольких номинациях, а также присвоить гран-при. Заявки на конкурс подали около 80 человек.

Гран-при — звание «Лучшего студента-2024» досталось студенту ФАИТУ Валерию Епифанову.