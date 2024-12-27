Пьяный рязанец до смерти избил знакомого

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пьяный рязанец жестоко избил оппонента.

Пьяный рязанец до смерти избил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла еще в июне 2024 года. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пьяный рязанец жестоко избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

Убийца был задержан и заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.