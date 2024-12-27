Продукцию крупного российского поставщика полуфабрикатов признали опасной

Компании грозит штраф до миллиона рублей по нескольким статьям КоАП РФ.

Продукцию крупного российского поставщика полуфабрикатов признали опасной. Об этом пишет SHOT.

Компания «Элика» хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Холодильники не работали, дезинсекция не проводилась должным образом, а мясные заготовки хранились вместе с отходами.

Обнаруженную продукцию признали опасной, ее должны уничтожить.

Компании грозит штраф до миллиона рублей по нескольким статьям КоАП РФ.

Манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы «Элики» продаются в крупных торговых сетях и доступны на сервисах доставки.