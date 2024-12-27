При строительстве школы в Дядькове подрядчик украл почти 4 млн рублей

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

При строительстве школы в Дядькове подрядчик украл почти 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в 2019 году в рамках реализации госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015—2020 годах» между МКУ «Техническое обеспечениие органов местного самоуправленияРязанского муниципального района» и подрядной организацией заключен контракт на строительство средней образовательной школы в Дядькове.

Однако работы по договору подрядчиком выполнены не в полном объеме, при строительстве объекта похищено более 3,7 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.