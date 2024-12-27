Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области

В последний рабочий день года будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются морось и снег. Возможны туман и гололед. На дорогах гололедица.

Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области. Информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.

В последний рабочий день года будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются морось и снег. Возможны туман и гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до −6…−1°С, днем будет −5… −0°С.