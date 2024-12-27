Невозвратные тарифы могут ввести в российских отелях

Законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Рассмотреть его планируют в весеннюю сессию.

Невозвратные тарифы в российских отелях наравне с возвратными могут ввести во второй половине 2025 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Рассмотреть его планируют в весеннюю сессию.

Отмечается, что ранее на заседании правительства России одобрили законопроект, который наделяет кабмин полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения, в том числе невозвратные тарифы. Это, как указано в публикации, позволит туристу выбрать наиболее подходящий вариант, а гостиницам повысить загрузку и рентабельность.

«При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия. При невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации», — рассказали в Минэкономразвития.