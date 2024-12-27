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Мэрия снова подала в суд на подрядчика детсада в Семчине
Суд удовлетворил требования мэрии и взыскал с ООО «Еврострой» штраф.

Управление капитального строительства администрации Рязани подало иск к ООО «Еврострой» о взыскании штрафа по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству детсада в районе Семчино. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

В публикации сказано, что управление капстроительства и ООО «Еврострой» заключили муниципальный контракт на строительство детсада.

Ответчик выполнил работы. Истец их принял и оплатил.

По условиям муниципального контракта при приемке работ подрядчик должен предоставить комплект документов. Во время проверки региональное управление Федерального казначейства установило, что мэрия не взыскала штраф 100 тысяч рублей за несвоевременное предоставление исполнительной документации.

12 апреля 2024 года управление капстроительства направило «Еврострою» требование об уплате штрафа. Подрядчик не сделал этого.

Как указано в публикации, суд удовлетворил требования мэрии и взыскал с ООО «Еврострой» штраф в размере 100 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.