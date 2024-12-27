Медведев: дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится

В то же время он считает, что воевать с Америкой накладно из-за возможности мировой ядерной войны.

Дружбы России и США в ближайшие 100 лет не предвидится. Об этом написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В то же время он считает, что воевать с Америкой накладно из-за возможности мировой ядерной войны.

Единственное решение, по мнению Медведева, — игнорировать Америку после завершения гибридной войны Запада против нашей страны.