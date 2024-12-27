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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ детский музыкальный театр «Созвездие» покажет рязанцам новый мюзикл «Новогоднее приключение Трубадура и Принцессы», а труппа классического национального русского балета — балет «Щелкунчик».

На сцене филармонии пройдет новогодний концерт камерного оркестра Рязанской области под управлением заслуженного работника культуры, профессора, дирижера Сергея Проскурина, а на сцене арт-клуба «Площадка» — панк-рок елка с группами «Лучший Самый День», AIRES и MIKE_ZVER.

В легкоатлетическом манеже «Юность» пройдут соревнования «Рязанская зима», а в Лесопарке состоится новогодний «Забег желаний».

В клубе Deep пройдет заключительная вечеринка года «2024— прощай!«

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».