Компания «Мармакс» получила памятную награду администрации Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» отмечена памятной наградой администрации Рязани за значительный вклад в благоустройство города в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Накануне в рязанской мэрии подвели итоги участия компаний и организаций города в проекте «Формирование комфортной городской среды». Глава города Виталий Артемов поблагодарил рязанцев и строительные компании за неравнодушие, отметив, что строители вкладывают душу в те объекты, которые появляются в Рязани.

Среди компаний, отмеченных памятными наградами за значительный вклад в благоустройство города, — девелоперская компания «Мармакс».