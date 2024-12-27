«Елка желаний»: местные отделения «Единой России» дарят надежду и радость детям

В благотворительной акции приняли участие в Ермишинском, Милославском, Рязанском, Скопинском, Чучковском районах и Кораблинском, Пителинском, Путятинском муниципальных округах.

В Ермишинском районе и.о. главы администрации Вадим Глушков снял шар с елки желаний в Центре развития творчества детей и юношества. В рамках акции он исполнит мечты троих детей из р.п. Ермишь.

«Наша инициатива призвана подарить детям веру в чудеса в преддверии Нового года», — отметил Вадим Глушков.

Акция «Елка желаний» также прошла в Кораблинском округе, где секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нина Объедкова сняла шарик с елки, чтобы осуществить желания детей-участников акции. «Эта акция стала доброй новогодней традицией, ведь детские мечты обязательно должны сбываться», — добавила Нина Объедкова.

В Милославском районе и.о. секретаря местного отделения партии Виталий Гуськов также принял участие в акции и снял шарик с желанием.

«Скоро я исполню мечту маленького жителя Милославского района. Важно делать добрые дела и дарить улыбки детям. Пусть эта акция напомнит нам о чудесах новогодних праздников», — подчеркнул он.

В Пителинском муниципальном округе «Елка желаний» установлена в районном Доме культуры. Члены местного политсовета «Единой России», депутаты и руководители организаций сняли шарики с пожеланиями детей.

В Путятинском округе также проходит благотворительная акция «Елка желаний», в которой участвуют секретарь местного отделения партии Валерий Рябков и члены политсовета.

В Рязанском районе к акции присоединился секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Борис Ясинский, который исполнит заветное желание тринадцатилетней Карины, мечтающей о сапборде.

В Скопинском районе секретарь местного отделения партии Виталий Римский также присоединился к акции и исполнит одно из желаний. «Давайте вместе создадим новогоднее чудо для тех, кто в нем нуждается», — отметил он.

В Чучковском районе стартовала традиционная акция «Движения Первых» «Елка желаний». В акции приняли участие секретарь местного отделения партии Алексей Кондрашов.

«Приближается любимый многими праздник. Самое время делать подарки. Особенно приятно исполнять желания ребят, которые больше других нуждаются в чуде. У каждого взрослого есть возможность сделать добрые дела. Все загаданные желания детей будут обязательно исполнены», — сказал он.