Эксперт назвал причину отключения WhatsApp* на миллионах смартфонов

Основная версия — прекращение Google поддержки этих операционных систем. Отсутствие обновлений безопасности делает такие устройства уязвимыми для кибератак.

Эксперт назвал причину отключения WhatsApp* на миллионах смартфонов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на старшего преподавателя Института информационных технологий РТУ МИРЭА Сергея Миронова.

По его словам, основная версия — прекращение Google поддержки этих операционных систем. Отсутствие обновлений безопасности делает такие устройства уязвимыми для кибератак.

«Приложения, ориентированные на безопасность, такие как WhatsApp*, вынуждены адаптироваться к этим изменениям», — заявил Миронов. Устаревшее ПО повышает риск мошенничества и компрометации данных.

Популярный мессенджер хранит файлы непосредственно на устройстве, что повышает риск заражения вирусами, распространяемыми через приложение.

Специалист посоветовал пользователям обновить устройства или установить антивирусное ПО.

Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp* перестанет работать на части смартфонов с 2025 года.

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