Эксперт: бензин может подорожать на 15-20% в 2025 году

К причинам роста относят повышение акцизов, увеличение тарифов «Транснефти», девальвация рубля, инфляция и атаки беспилотников.

Бензин может подорожать на 15-20% в 2025 году. Об этом сообщает издание RTVI.

К причинам роста относят повышение акцизов, увеличение тарифов «Транснефти», девальвация рубля, инфляция и атаки беспилотников.

Отмечается, что сильнее всего подорожание ударит по транспорту, логистике и сельскому хозяйству, что приведет к росту цен на товары и услуги.