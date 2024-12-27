Бывшего сотрудника рязанской фирмы осудят за хищение более 8 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника структурного подразделения одного из предприятий города, вносил в ведомости о распределении дополнительного фонда оплаты труда необоснованно увеличенные размеры вознаграждений для отдельных работников.

Бывшего сотрудника рязанской фирмы осудят за хищение более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника структурного подразделения одного из предприятий города, вносил в ведомости о распределении дополнительного фонда оплаты труда необоснованно увеличенные размеры вознаграждений для отдельных работников.

После начисления денег он сообщал подчиненным о необходимости возврата средств под предлогом их дальнейшего расходования на нужды организации.

Таким способом он похитил свыше 8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд.