Бывшего сотрудника рязанской фирмы осудят за хищение более 8 млн рублей
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника структурного подразделения одного из предприятий города, вносил в ведомости о распределении дополнительного фонда оплаты труда необоснованно увеличенные размеры вознаграждений для отдельных работников.
Бывшего сотрудника рязанской фирмы осудят за хищение более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника структурного подразделения одного из предприятий города, вносил в ведомости о распределении дополнительного фонда оплаты труда необоснованно увеличенные размеры вознаграждений для отдельных работников.
После начисления денег он сообщал подчиненным о необходимости возврата средств под предлогом их дальнейшего расходования на нужды организации.
Таким способом он похитил свыше 8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в суд.