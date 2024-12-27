Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине

США намерены предоставить Украине в ближайшие дни очередной пакет вооружений.

США намерены предоставить Украине в ближайшие дни очередной пакет вооружений. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передало ТАСС в пятницу, 27 декабря.

В публикации сказано, что в новый покет войдут в том числе системы противовоздушной обороны.

«Думаю, нет, знаю, что вы увидите на следующий день или вскоре, безусловно, в течение следующей пары дней, еще один пакет военной помощи США, одобренный президентом [Джо Байденом]. И он, конечно, будет включать системы ПВО для Украины, чтобы содействовать отражению ею этих атак, а также ее боевым действиям в Курске и вокруг него», — приводятся слова представителя Белого дома.