АвтоВАЗ заявил о приостановке производства
Она продлится с 29 декабря по 12 января.
АвтоВАЗ заявил о приостановке производства с 29 декабря по 12 января. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В новогодние каникулы производитель проведет работы по улучшению условий труда, профилактику оборудования и модернизацию технологий в связи с запуском новых моделей.
15-дневный перерыв включают в себя официальные выходные и плановый единый корпоративный отпуск (9-12 января).
В АвтоВАЗе отметили, что на складах и площадках дилерских центров накоплен достаточный запас готовых машин для непрерывных продаж.