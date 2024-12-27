АвтоВАЗ заявил о приостановке производства

Она продлится с 29 декабря по 12 января.

АвтоВАЗ заявил о приостановке производства с 29 декабря по 12 января. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В новогодние каникулы производитель проведет работы по улучшению условий труда, профилактику оборудования и модернизацию технологий в связи с запуском новых моделей.

15-дневный перерыв включают в себя официальные выходные и плановый единый корпоративный отпуск (9-12 января).

В АвтоВАЗе отметили, что на складах и площадках дилерских центров накоплен достаточный запас готовых машин для непрерывных продаж.