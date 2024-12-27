43-летнюю рязанку осудили за организацию наркопритона

В период с марта по декабрь 2023 года женщина предоставляла свою квартиру знакомым, которые употребляли наркотики.

43-летнюю рязанку осудили за организацию наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта по декабрь 2023 года женщина предоставляла свою квартиру знакомым, которые употребляли наркотики. Помимо этого, рязанка обеспечивала средствами и приспособлениями для потребления наркотиков, а также следила за тем, чтобы об этом не узнали полицейские.

С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.