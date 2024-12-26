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«Зеленый сад» пригласил рязанцев на открытие Академии развития интеллекта «Boom kids»

«Зеленый сад» пригласил рязанцев на открытие Академии развития интеллекта «Boom kids». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уникальный многопрофильный центр детского развития будет работать в Кальном.

Праздничное открытие состоится 27 декабря в 16.00 по адресу: ул. Быстрецкая, д. 18 к. 3 (ЖК «Еврокласс-3»).

Гостей ждут веселые новогодние программы, мастер-классы и розыгрыш подарков.

В центре более 30 направлений обучения и развития для детей от 1 до 18 лет. Академия предлагает популярные и востребованные курсы английского, ментальной арифметики и программирования. А также каллиграфию, мнемотехнику, актерское мастерство, блогерство, сторителлинг, знакомство с теорией решения изобретательских задач и еще много интересного.

Благодаря строительной компании «Зеленый сад», которая относится к детям с большой любовью и заботой, в центре сделан качественный современный ремонт с авторским дизайном, в кабинетах установлено инновационное оборудование.

В центре работают педагоги с большим опытом, брейн-тренеры, нейропсихологи. Есть преподаватели-практики. Финансовую грамотность ведет бизнес-тренер, а блогинг — действующий блогер.

Все об Академии узнайте на сайте: https://ryazan.academyboomkids.ru/.

Подробности праздничного открытия — в афише.

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