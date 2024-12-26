Выпускникам колледжей могут запретить поступать в вуз без ЕГЭ

Такую меру хотят принимать, если выбранное направление не совпадает с их специализацией. В

Выпускникам колледжей могут запретить поступать в вуз без ЕГЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такую меру хотят принимать, если выбранное направление не совпадает с их специализацией. В Госдуме уверены, что таким образом повысится качество знаний и мотивация абитуриентов, которые используют колледж как «способ обхода ЕГЭ».

Группа депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению в пояснительной записке к законопроекту указали, что существующая возможность поступать в вуз без единого госэкзамена «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует их к выбору одной специальности, по которой они будут в дальнейшем работать».2