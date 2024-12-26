Владимир Путин исполнил новогоднее желание еще одной девочки

Семикласснице из Подмосковья подарили день с ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева в рамках акции «Елка желаний», чтобы школьница и ее семья посмотрели, как репетируют и ставят номера.

Владимир Путин исполнил новогоднее желание еще одной девочки. Об этом сообщает сайт Кремля.

Семикласснице из Подмосковья подарили день с ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева в рамках акции «Елка желаний», чтобы школьница и ее семья посмотрели, как репетируют и ставят номера.

Помимо этого для семья девочки посетит концерт, каток и музеи Кремля.

Ранее Путин исполнил мечту 10-летней участницы «Елки желаний» из Шебекина.