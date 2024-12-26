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В Якутии в массовом ДТП погибли трое взрослых и новорожденный ребенок

В Якутии в массовом ДТП погибли трое взрослых и новорожденный ребенок. Об этом пишет издание «Sakhapress».

Трагедия произошла возле села Лекечен Вилюйского района 25 декабря около 19:00. По предварительной информации 43-летний водитель за рулем автомобиля «Toyota Ipsum» врезался в остановившийся для проверки груза «Scania P114GA4X2NA340» с полуприцепом. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Toyota Land Cruiser» с прицепом.

В результате аварии четыре пассажира первого автомобиля «Toyota Ipsum» погибли погибли на месте, двое получили травмы. Среди погибших — новорожденный ребенок, который следовал с 37-летней матерью, 43-летним отцом и 60-летней бабушкой. Травмы получили два пассажира — 37-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. Их госпитализировали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии соответственно.

Отмечается, что в момент происшествия все участники были пристегнуты ремнями безопасности, младенец находился в автолюльке. Все водители были в трезвом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.