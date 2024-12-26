В Ряжском районе мужчина до смерти забил знакомого деревянным бруском

Убийцу задержали.

В Ряжском районе мужчина до смерти забил знакомого деревянным бруском. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 11 октября 2024 года. Между пьяными мужчинами произошел конфликт из-за женщины. Один из них ударил второго деревянным бруском по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Убийцу задержали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.