В рязанский СИЗО пытались передать спрятанные в свитере наркотики
Возбуждено уголовное дело.
В рязанский СИЗО-1 женщина пыталась передать наркотики. Об этом в четверг, 26 декабря,
Как указано в публикации, женщина хотела передать в учреждение посылку для знакомого, находящегося под стражей. При досмотре сотрудники оперативного отдела обратили внимание на толстовку. В нижнем шве обнаружили два свертка. Их забрали и направили на экспертизу.
Выяснилось, что в свертках был гашиш (анаша, смола каннабиса) массой более одного грамма.
Возбуждено уголовное дело.