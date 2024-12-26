В рязанский СИЗО пытались передать спрятанные в свитере наркотики

Возбуждено уголовное дело.

В рязанский СИЗО-1 женщина пыталась передать наркотики. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Как указано в публикации, женщина хотела передать в учреждение посылку для знакомого, находящегося под стражей. При досмотре сотрудники оперативного отдела обратили внимание на толстовку. В нижнем шве обнаружили два свертка. Их забрали и направили на экспертизу.

Выяснилось, что в свертках был гашиш (анаша, смола каннабиса) массой более одного грамма.

Возбуждено уголовное дело.