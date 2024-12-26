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В Рязани женщина обманула более 20 человек на 24 миллиона рублей
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.

В Рязани женщина обманула более 20 человек на 24 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 26 декабря.

По версии следствия, с ноября 2014 года по декабрь 2016 года 48-летняя обвиняемая под предлогами содействия в получении ипотечного кредита, улучшения жилищных условий и извлечения прибыли от предоставления денежных средств в долг похитила денежные средства 22 граждан.

Кроме того, используя третьих лиц, она заключала договоры целевого займа с Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства. Выполнять взятые обязательства женщина не собиралась.

Также обвиняемая обманула знакомую и начала владеть ее имуществом. Злоумышленница причинила женщине ущерб на 2,7 миллиона рублей.

Помимо этого, 48-летняя рязанка предоставила банку недостоверные сведения и получила кредит. Выплачивать долг она не собиралась.

Как указано в публикации, женщина причинила физическим и юридическим лицам ущерб в общей сумме более 24 миллионов рублей.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Рязанка обвиняется по части 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), части 3 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.