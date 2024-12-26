В Рязани в 2025 году последний звонок для школ запланировали на 24 мая

Кроме того, утвердят Единый день выпускника на 28 июня 2025 года.

В 2025 году последний звонок в рязанских школах пройдет 24 мая. Об этом в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова сообщило минобразования региона.

«Согласно рекомендациям Минпросвещения России последний звонок для выпускных классов запланирован 24 мая 2025 года», — написали в посте.

Кроме того, утвердят Единый день выпускника на 28 июня 2025 года.

В министерстве добавили, что распоряжение подпишут в ближайшие дни.