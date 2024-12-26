В Рязани на территории бывшего хлебозавода 30 декабря откроется Дом молодежи

Для участников торжества нарядят елку, подготовят новогодние мастер-классы, горячие напитки, экскурсию по Дому и квартирник.

В Рязани 30 декабря откроется Дом молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал «КВВ».

Он расположился на территории бывшего хлебозавода № 1 на Соборной площади.

Желающим попасть на открытие необходимо зарегистрироваться .

Для участников торжества нарядят елку, подготовят новогодние мастер-классы, горячие напитки, экскурсию по Дому и квартирник.