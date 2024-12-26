В Рязани из-за ДТП на Южной окружной образовалась пробка

Судя по кадрам, дорогу не поделили Kia Sportage и фура.

В Рязани из-за ДТП на Южной окружной образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Авария произошла в сторону ТРЦ «Марко Молл». Судя по кадрам, дорогу не поделили Kia Sportage и фура.

«Стоит все дальше Храпово. Выбирайте пути объезда», — написал автор поста.

О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке серьезно затруднено.