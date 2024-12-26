В Рязани из-за ДТП на Южной окружной образовалась пробка
Судя по кадрам, дорогу не поделили Kia Sportage и фура.
В Рязани из-за ДТП на Южной окружной образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария произошла в сторону ТРЦ «Марко Молл». Судя по кадрам, дорогу не поделили Kia Sportage и фура.
«Стоит все дальше Храпово. Выбирайте пути объезда», — написал автор поста.
О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке серьезно затруднено.