В России за год на 20-25% выросло потребление кофе с собой
Значительный прирост произошел в новых туристических центрах и районах с низким потреблением алкоголя, в том числе на Алтае, Дальнем Востоке, в Дагестане.
В России за год на 20-25% выросло потребление кофе с собой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что значительный прирост произошел в новых туристических центрах и районах с низким потреблением алкоголя, в том числе на Алтае, Дальнем Востоке, в Дагестане.
Помимо этого, россияне стали чаще покупать кофе в стаканчиках 550 мл. Основная причина — экономия: больший объем за меньшие деньги. Хотя объем в 350 мл по-прежнему остается самым ходовым.