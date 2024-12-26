В России могут ввести режим ЧС федерального характера
Власти обсуждают возможность ввести режим ЧС федерального характера после разлива мазута в Черном море.
В России могут ввести режим ЧС федерального характера. Об этом сообщает «Звезда».
По данным издания, власти обсуждают возможность ввести режим ЧС федерального характера после разлива мазута в Черном море.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что некоторый объем нефтепродуктов уже достиг не только Кубани, но и Крыма. Уже 6 дней там работают специалисты, предстоит проанализировать их работу.
Ранее пляжи Анапы затопили тонны мазута.