В России могут ввести режим ЧС федерального характера

Власти обсуждают возможность ввести режим ЧС федерального характера после разлива мазута в Черном море.

В России могут ввести режим ЧС федерального характера. Об этом сообщает «Звезда».

По данным издания, власти обсуждают возможность ввести режим ЧС федерального характера после разлива мазута в Черном море.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что некоторый объем нефтепродуктов уже достиг не только Кубани, но и Крыма. Уже 6 дней там работают специалисты, предстоит проанализировать их работу.

Ранее пляжи Анапы затопили тонны мазута.